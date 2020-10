Salerno, forze dell’ordine impegnate nei controlli anti-covid: numerose le sanzioni (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Anche in questa settimana, è proseguita l’attività di controllo, finalizzata a contenere la diffusione del virus covid-19, posta in essere, in maniera sinergica, dalle forze di Polizia e le Polizie Municipali, ed in esecuzione di quanto emerso nel corso delle specifiche riunioni del Comitato Provinciale, presiedute dal Prefetto di Salerno Dr. Francesco Russo, e disposto dal Questore di Salerno Dr. Maurizio Ficarra, con apposita ordinanza. L’attività della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Municipali e Provinciale, in particolare nel corso delle serate di venerdì e sabato, primo weekend dopo l’emissione della Ordinanza nr. 77 del Presidente della Regione ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Anche in questa settimana, è proseguita l’attività di controllo, finalizzata a contenere la diffusione del virus-19, posta in essere, in maniera sinergica, dalledi Polizia e le Polizie Municipali, ed in esecuzione di quanto emerso nel corso delle specifiche riunioni del Comitato Provinciale, presiedute dal Prefetto diDr. Francesco Russo, e disposto dal Questore diDr. Maurizio Ficarra, con apposita ordinanza. L’attività della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Municipali e Provinciale, in particolare nel corso delle serate di venerdì e sabato, primo weekend dopo l’emissione della Ordinanza nr. 77 del Presidente della Regione ...

UnoTvnews : Salerno, chieste più forze dell'ordine per garantire il rispetto delle norme anti covid - tvoggi : SALERNO, CONTROLLI DELLE FORZE DELL’ORDINE NELLA MOVIDA In considerazione dell’evoluzione in questa provincia del q… - Testament73 : Questo si farà la polizia regionale col manganello come fece con i vigili a Salerno. Covid: De Luca,forze ordine as… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno forze Salerno, insegue autobus e spara: terrore a bordo Ottopagine Aumentano i controlli a Salerno, movida non si ferma

StampaLa movida non si ferma a Salerno, nonostante l’incremento dell’attività di controllo da parte delle forze dell’ordine e della polizia locale. Affollata come ogni sabato sera la zona di Via Roma ...

SALERNITANA: passa la linea verde, granata tra le rose più giovani del torneo

Un mercato, quello appena conclusosi, all'insegna del ringiovanimento per la Salernitana di Castori che, a fronte di una politica di "austerity", dettata anche dalle esigenze ...

StampaLa movida non si ferma a Salerno, nonostante l’incremento dell’attività di controllo da parte delle forze dell’ordine e della polizia locale. Affollata come ogni sabato sera la zona di Via Roma ...Un mercato, quello appena conclusosi, all'insegna del ringiovanimento per la Salernitana di Castori che, a fronte di una politica di "austerity", dettata anche dalle esigenze ...