Salernitana | il mistero sulla cessione societaria

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 ottobre 2020) Negli ultimi giorni, in casasi è affacciata l’ipotesiIl campionato dellaè cominciato col piede giusto, con la conquista di 4 punti in due partite. La dirigenza ha lavorato bene sul mercato, acquistando ottimi calciatori per la categoria; come Belec, Gyomber, Capezzi e Tutino. A far parlare però, negli ultimi giorni, è quanto starebbe accadendo sul fronte societario; con il club che potrebbe andare incontro a una. QUOTE LOTITO – Ad essere in ballo, sarebbero le quote detenute da Claudio Lotito, con Mezzaroma che tratterrebbe la sua parte del club. Il co-proprietario della, starebbe perdendo popolarità all’interno del mondo granata e lui stesso si starebbe allontano da Salerno. Sono lontani gli ...