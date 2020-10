Sala Abbagnano | due positivi tra il personale della scuola Rousseau

Leggi su anteprima24

(Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il contagio non dsi ferma. Duetà sono state riscontrate tra ilmaterno-elementare J. J.di. In attesadecisione dell’Asl sugli eventuali test a bambini, l’istituto ha precauzionalmente avviato la didattica a distanza per una settimana a partire da lunedì 12 ottobre. L'articolo proviene da Anteprima24.it.