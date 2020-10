Sabrina Salerno – Il padre biologico, le nozze e Sanremo – Domenica Live (Di domenica 11 ottobre 2020) Sabrina Salerno si racconta a Domenica Live: la nota icona della musica anni ’80 ripercorre in studio tutta la sua carriera. Momenti salienti che la vedono al fianco dei big del piccolo schermo, al ritmo della sua Boys Boys Boys. Il successo di Sabrina Salerno però non racchiude la totalità della sua vita. La cantante ha vissuto anche dei momenti bui, anche a causa dell’assenza del padre. Non lo ha mai conosciuto e ad un certo punto ha deciso di cercarlo. Sabrina Salerno a Domenica Live fra ricordi e presente “Mia mamma aveva 18 anni quando sono nata, mio padre 25 ma se n’è andato subito”, ha detto tempo fa a Vanity Fair. Era solo una ... Leggi su giornal (Di domenica 11 ottobre 2020)si racconta a: la nota icona della musica anni ’80 ripercorre in studio tutta la sua carriera. Momenti salienti che la vedono al fianco dei big del piccolo schermo, al ritmo della sua Boys Boys Boys. Il successo diperò non racchiude la totalità della sua vita. La cantante ha vissuto anche dei momenti bui, anche a causa dell’assenza del. Non lo ha mai conosciuto e ad un certo punto ha deciso di cercarlo.fra ricordi e presente “Mia mamma aveva 18 anni quando sono nata, mio25 ma se n’è andato subito”, ha detto tempo fa a Vanity Fair. Era solo una ...

