Sabrina Salerno | il bikini che scotta | splendida a 52 anni

Leggi su meteoweek

(Di domenica 11 ottobre 2020)resta uno dei sex symbol più amati anche dalla nuova generazione: celebre per le sue interpretazioni di femme fatale nei film80 continua a fare impazzire i fan. In ricordo dell’estate appena trascorsapubblica uno scatto che ha già fatto il pieno di like sul suo profilo Instagram. La bella … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.