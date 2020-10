Ryzen 5000: ecco i nuovi processori di casa AMD (Di domenica 11 ottobre 2020) by Hynerd.it Il 9 Ottobre 2020 si è tenuta la conferenza di casa AMD sui nuovi processori Ryzen 5000. L’amministratrice delegata Lisa Su ha mostrato al pubblico la nuova generazione di processori con architettura “Zen 3“. Questa nuova architettura rappresenta un salto generazionale piuttosto importante rispetto a quello precedente, migliorando le prestazioni senza incrementare i consumi. AMD si è concentrata soprattutto nel ridurre le latenze e nell’IPC (Instruction per Cycle), aspetti fondamentali per il gaming. Ryzen 5000: Modelli, Uscita e Prezzo È … su: Leggi su hynerd (Di domenica 11 ottobre 2020) by Hynerd.it Il 9 Ottobre 2020 si è tenuta la conferenza diAMD sui. L’amministratrice delegata Lisa Su ha mostrato al pubblico la nuova generazione dicon architettura “Zen 3“. Questa nuova architettura rappresenta un salto generazionale piuttosto importante rispetto a quello precedente, migliorando le prestazioni senza incrementare i consumi. AMD si è concentrata soprattutto nel ridurre le latenze e nell’IPC (Instruction per Cycle), aspetti fondamentali per il gaming.: Modelli, Uscita e Prezzo È … su:

hynerdit : ?? Ryzen 5000: ecco i nuovi processori di casa #AMD - zazoomblog : AMD annuncia i processori desktop Ryzen 5000 per sfidare il dominio di Intel nel gaming - articolo - #annuncia… - Foxsaw22AveAle : RT @Eurogamer_it: In più, primi dettagli sulle prestazioni delle GPU next-gen Big Navi. #AMD #Ryzen5000 - Eurogamer_it : In più, primi dettagli sulle prestazioni delle GPU next-gen Big Navi. #AMD #Ryzen5000 - GamingToday4 : B550 e X570 per Ryzen 5000: ecco le proposte di ASUS e MSI -