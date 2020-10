Roma | Veretout strega i Friedkin | si lavora per il rinnovo fino al 2025

Leggi su sportface

(Di domenica 11 ottobre 2020) Jordanè stato il grande protagonista di questo avvio di stagione della. All’esordio allo stadio di Dan e Ryan, una doppietta del francese ha permesso ai giallorossi di fissare il risultato sul 2-2 contro la Juventus di Pirlo. E ora, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, laavrebbe intenzione di blindarlo ulteriormente con undel contrattoal, un anno in più rispetto al contratto attualmente in essere. Lasi gode uno dei suoi calciatori più in forma. E lui sogna la Nazionale.