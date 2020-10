Roma, mamma e neonato morti: per la Angeli è Covid. Ma la famiglia nega: “Vergogna” (Di domenica 11 ottobre 2020) Roma, 11 ott – Oggi giornalisti di sinistra, debunker e compagnia cantante sono in grande spolvero: sabato a Roma vi sono state diverse manifestazioni contro il lockdown, definite a più riprese di “negazionisti” o no mask, ma se cambia la forma il contenuto di sottile disprezzo non varia mai. Tra questi giornalisti spicca Federica Angeli che oggi su Twitter scrive di essere stata accerchiata ed insultata dai manifestanti di Roma, chiamandoli tout court “sovranisti” e sostenendo che il livello della discussione fosse “basso”. Non sappiamo che accezione dia la Angeli al termine basso, ma è senz’altro quello che si può scomodare per lo squallido titolo dato a un suo articolo di Repubblica, in cui una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 11 ottobre 2020), 11 ott – Oggi giornalisti di sinistra, debunker e compagnia cantante sono in grande spolvero: sabato avi sono state diverse manifestazioni contro il lockdown, definite a più riprese di “zionisti” o no mask, ma se cambia la forma il contenuto di sottile disprezzo non varia mai. Tra questi giornalisti spicca Federicache oggi su Twitter scrive di essere stata accerchiata ed insultata dai manifestanti di, chiamandoli tout court “sovranisti” e sostenendo che il livello della discussione fosse “basso”. Non sappiamo che accezione dia laal termine basso, ma è senz’altro quello che si può scomodare per lo squallido titolo dato a un suo articolo di Repubblica, in cui una ...

