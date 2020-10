Roma, Fonseca cerca il partner di Veretout: le tre opzioni (Di domenica 11 ottobre 2020) Jordan Veretout ha dimostrato di essere insostituibile per la Roma ma chi sarà il suo compagno di reparto alla ripresa del campionato? La Roma tornerà in campo domani per preparare la sfida di campionato contro il Benevento ma Paulo Fonseca già si interroga su chi sarà il compagno di reparto di Jordan Veretout. Secondo il Corriere della Sera Roma, il candidato principale a ricoprire il ruolo di interno del 3-4-2-1 del tecnico portoghese sarebbe Lorenzo Pellegrini ma il vice capitano giallorosso non ha impressionato nelle sfide con Juventus e Udinese. Ecco perchè per una maglia da titolare vanno tenute in considerazione anche le candidature di Bryan Cristante e Gonzalo Villar. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Jordanha dimostrato di essere insostituibile per lama chi sarà il suo compagno di reparto alla ripresa del campionato? Latornerà in campo domani per preparare la sfida di campionato contro il Benevento ma Paulogià si interroga su chi sarà il compagno di reparto di Jordan. Secondo il Corriere della Sera, il candidato principale a ricoprire il ruolo di interno del 3-4-2-1 del tecnico portoghese sarebbe Lorenzo Pellegrini ma il vice capitano giallorosso non ha impressionato nelle sfide con Juventus e Udinese. Ecco perchè per una maglia da titolare vanno tenute in considerazione anche le candidature di Bryan Cristante e Gonzalo Villar. Leggi su Calcionews24.com

