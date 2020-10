Roland Garros 2020, Djokovic: “Nadal mi ha travolto, lo ammiro profondamente” (Di domenica 11 ottobre 2020) “Non ho molto da dire. Sono stato semplicemente travolto dal gioco di Rafa, il migliore in campo. Ha giocato tatticamente in modo egregio, la verità è che mi ha totalmente sorpreso dall’inizio. È incredibile ciò che sta ottenendo, vincere questo torneo 13 volte, perdere solo due partite… Non so cosa dire, è incredibile. ammiro profondamente Rafa per tutti i suoi risultati, ma soprattutto per quello che sta facendo qui. Ho provato a optare per delle variazioni tattiche usando la smorzata più del normale, ma lui era preparato. Penso che abbia giocato i colpi giusti al momento giusto, ha scelto continuamente la soluzione ideale in ogni momento“. Questa è l’analisi tecnico-tattica di Novak Djokovic, esternata nel corso della conferenza stampa post-finale del ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) “Non ho molto da dire. Sono stato semplicementedal gioco di Rafa, il migliore in campo. Ha giocato tatticamente in modo egregio, la verità è che mi ha totalmente sorpreso dall’inizio. È incredibile ciò che sta ottenendo, vincere questo torneo 13 volte, perdere solo due partite… Non so cosa dire, è incredibile.profondamente Rafa per tutti i suoi risultati, ma soprattutto per quello che sta facendo qui. Ho provato a optare per delle variazioni tattiche usando la smorzata più del normale, ma lui era preparato. Penso che abbia giocato i colpi giusti al momento giusto, ha scelto continuamente la soluzione ideale in ogni momento“. Questa è l’analisi tecnico-tattica di Novak, esternata nel corso della conferenza stampa post-finale del ...

