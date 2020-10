Robinho torna al Santos, guadagnerà 230 euro al mese (Di domenica 11 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 11 OTT - Robson de Souza Santos, meglio noto come Robinho, è pronto a stupire ancora. Il fantasista classe 1984, con un passato anche nel Milan e nel Real Madrid, ricomincia da dove era ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 11 OTT - Robson de Souza, meglio noto come, è pronto a stupire ancora. Il fantasista classe 1984, con un passato anche nel Milan e nel Real Madrid, ricomincia da dove era ...

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Robinho torna al Santos per la quarta volta. Stipendio simbolico da 230 euro - NandoPiscopo1 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Robinho torna al Santos per la quarta volta. Stipendio simbolico da 230 euro - t_toshiyuki : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Robinho torna al Santos per la quarta volta. Stipendio simbolico da 230 euro - naso___ : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Robinho torna al Santos per la quarta volta. Stipendio simbolico da 230 euro - EM1998_ : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Robinho torna al Santos per la quarta volta. Stipendio simbolico da 230 euro -