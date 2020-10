Rigenerazione urbana | Laus | “Politiche abitative affianchino quelle al welfare”

Leggi su nuovasocieta

(Di domenica 11 ottobre 2020) I costi dell’abitare stanno ipotecando il futuro di tanti giovani e di tante famiglie. Al contempo, i costi del degrado stanno ipotecando il futuro di tante realtà urbane, piccole e grandi. Intervenire sulla fragilità di città e cittadini, insieme, con politiche integrate, è la sfida su cui il senatore democratico torinese Mauro, sta lavorando in Senato. L’idea del senatore è quella di attuare un intenso programma di edilizia abitativa finalizzato all’incremento di patrimonio a prezzi sostenibili, ma da realizzare esclusivamente nella cornice delineata dal Green New Deal ovvero in ambiti di, dove l’assenza del consumo del suolo e la sostenibilità siano le parole d’ordine.Senatore, da dove nasce la sua proposta al governo?“Dal ...