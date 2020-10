Regola dei tamponi stravolta: uno solo per essere guariti (Di domenica 11 ottobre 2020) Federico Garau Non più due tamponi negativi per porre fine alla quarantena. E l'isolamento fiduciario scende a 10 giorni Dietrofront da parte del governo col supporto dell'oramai celebre Comitato tecnico scientifico: non saranno infatti più necessari due tamponi negativi per poter certificarte la guarigione di un paziente affetto da Covid-19 e mettere di conseguenza fine al periodo di quarantena a cui lo stesso viene di norma sottoposto. La decisione, che mischia ancora una volta le carte in tavola, se mai non si fosse capito che di certo non c'è nulla e che si va avanti a ipotesi, tentativi e Dpcm oramai da marzo, è stata presa al termine di una lunga riunione che ha avuto luogo nel pomeriggio di oggi ed ha visto la partecipazione, per l'appunto, dei membri del Comitato tecnico scientifico e ovviamente anche ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 ottobre 2020) Federico Garau Non più duenegativi per porre fine alla quarantena. E l'isolamento fiduciario scende a 10 giorni Dietrofront da parte del governo col supporto dell'oramai celebre Comitato tecnico scientifico: non saranno infatti più necessari duenegativi per poter certificarte la guarigione di un paziente affetto da Covid-19 e mettere di conseguenza fine al periodo di quarantena a cui lo stesso viene di norma sottoposto. La decisione, che mischia ancora una volta le carte in tavola, se mai non si fosse capito che di certo non c'è nulla e che si va avanti a ipotesi, tentativi e Dpcm oramai da marzo, è stata presa al termine di una lunga riunione che ha avuto luogo nel pomeriggio di oggi ed ha visto la partecipazione, per l'appunto, dei membri del Comitato tecnico scientifico e ovviamente anche ...

