Recovery Fund, Sassoli: "Per ora non ci sono ritardi. I negoziati vanno avanti. Ma senza accordo tra governi si rischia uno slittamento" (Di domenica 11 ottobre 2020) "Per ora non ci sono ritardi, siamo ancora in orario, i negoziati vanno avanti e come ho già detto si può chiudere in cinque minuti e arrivare presto ad un accordo politico. C'è bisogno però che i governi si mettano d'accordo, altrimenti si rischia uno slittamento". E' quanto afferma a La Repubblica il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, in merito ai negoziati sul Recovery Fund. "Siamo nel pieno delle trattative ed è normale che ci siano spinte per condizionare il risultato. Bisogna restare freddi – aggiunge il presidente dell'Europarlamento -, concentrarci sulle soluzioni e ...

