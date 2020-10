Realtà aumentata sui cani dell’esercito | “Il futuro delle operazioni militari” (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’esercito statunitense sta sperimentando una nuova tecnologia che potrebbe “cambiare radicalmente il modo in cui i cani militari saranno impiegati in futuro” I cani sono utilizzati in molti modi negli eserciti moderni, dal rilevamento di esplosivi e la ricerca di obiettivi all’accompagnamento delle pattuglie di fanteria in zone pericolose. Di solito, i padroni impartiscono comandi … L'articolo Realtà aumentata sui cani dell’esercito “Il futuro delle operazioni militari” Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’esercito statunitense sta sperimentando una nuova tecnologia che potrebbe “cambiare radicalmente il modo in cui imilitari saranno impiegati in” Isono utilizzati in molti modi negli eserciti moderni, dal rilevamento di esplosivi e la ricerca di obiettivi all’accompagnamentopattuglie di fanteria in zone pericolose. Di solito, i padroni impartiscono comandi … L'articolo Realtàsuidell’esercito “Ilmilitari” Curiosauro.

