Rave party con 300 persone scoperto dai carabinieri

Torino, 11 ott. - (Adnkronos) - Un altro Rave party, dopo quello di ieri nei boschi intorno a Pino Torinese, è stato scoperto questa notte dai carabinieri. A Settimo Torinese, nell'hinterland del capoluogo piemontese, presso un'ex ditta abbandonata, i militari hanno individuato un Rave party con la partecipazione, al momento, di circa 300 persone. La situazione è monitorata con pattuglie dell'Arma in attesa del deflusso che è già iniziato.

