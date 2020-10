Rally, tragedia in Sicilia: auto contro un palo, muore copilota (Di domenica 11 ottobre 2020) Incidente mortale al Rally Valle del Sosio nell'Agrigentino. Una delle autovettura in gara ha perso il controllo ed è finita - stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di ... Leggi su leggo (Di domenica 11 ottobre 2020) Incidente mortale alValle del Sosio nell'Agrigentino. Una dellevettura in gara ha perso illlo ed è finita - stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di ...

repubblica : Agrigento, tragedia al rally Valle del Sosio: morto il navigatore - SkySportF1 : Rally, tragedia in una gara in Sicilia: morto copilota di 54 anni #SkyMotori - rep_palermo : Agrigento, tragedia al rally Valle del Sosio: morto il navigatore [di ARIANNA ROTOLO] [aggiornamento delle 12:41] - leggoit : Rally, tragedia in Sicilia: auto contro un palo, muore copilota - sportli26181512 : Rally, tragedia in una gara in Sicilia: morto copilota di 54 anni: Incidente mortale in una gara di rally nell'Agri… -