Rally del Sosio | è deceduto il copilota Totò Coniglio

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 11 ottobre 2020) Oggi 11 Ottobre 2020 è successa una tragedia aldelnel momento in cui la Renault Clio su cui viaggiava Salvatore “Totò”ha sbattuto contro un palo e poi contro un albero.Illeso il pilota Vito Parisi.L’incidente mortale si è verificato questa mattina tra Caltabellotta e Chiusa Sclafani, nel Siciliano poco dopo l’inizio della prova speciale “Caltabellotta 1”. Leggi anche: Jacopo Trevisani e HP Sport campioni italianiTerradel: ilTotòmuore per un incidente Come spiega AgrigentoNotizie l’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 37, in contrada Favara-Burgio. Secondo una prima ricostruzione il pilota, ...