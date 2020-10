Rafael Nadal ha vinto il Roland Garros

(Di domenica 11 ottobre 2020) Il tennista spagnolo , il più importante torneo al mondo giocato sulla terra, che si gioca ogni anno a Parigi, in Francia. Domenica pomeriggio,ha battuto in finale il serbo Novak Djokovic, con

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Rafael Nadal ha battuto nettamente Novak Djokovic e ha fatto 13 al Roland Garros. Questi i successi centrati in carriera dallo spagnolo, in altrettanti finali giocate, ...Il maiorchino nella finale del Roland Garros ha annientato in tre set il serbo facendo 13 su 13 all'ultimo atto a Parigi e affiancando il basilese a 20 Slam A Parigi, di re ce n'è uno solo ed è Rafael ...