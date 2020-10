Quello che non so di lei la trama del film di Roman Polanski stasera su Rai 4 domenica 11 ottobre

Leggi su dituttounpop

(Di domenica 11 ottobre 2020)che non so di lei ildi11e trailerche non so di lei è ilscelto per la prima serata di Rai 4 di11, pellicola ditratta dalzo di Delphine de Vigan Da una storia vera e infatti il titolo originale francese delè D’après une histoire vraie. Girato in Francia, ilè stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes del 2017, distribuito in patria a novembre dello stesso anno e in Italia a marzo del 2018 dove ha incassato 492 mila euro. Il ...