Quantum Error continua a terrorizzare i giocatori con un nuovo teaser trailer

(Di domenica 11 ottobre 2020) Nella giornata di oggi, gli sviluppatori di Teamkill Media hanno pubblicato unper il loro futuro titolo horror per current e next-gen,.Ilè relativamente corto, dura poco meno di un minuto e non mostra assolutamente niente dia livello di gameplay o trama, ma si limita a regalarci qualche secondo di tensione e brivido. All'interno del video, inoltre, è presente un "qualcosa" che catturerà immediatamente l'attenzione dei fan sci-fi, una citazione poco velata, ma considerando il setting del gioco sarebbe stato un peccato non approfittarne.è considerato dagli sviluppatori un titolo di genere "cosmic horror" e vanterà orrori di ogni tipo, ...

I ragazzi di TeamKill Media confezionano un nuovo video teaser di Quantum Error per immergerci nelle atmosfere horror della loro avventura nextgen ..." Quantum Error arriverà sia su PlayStation che su Xbox. A tutti i nostri fan e compagni di gioco, non è che lo abbiamo annunciato per PS5 e non per Xbox per questioni di marketing. Il nostro primo gi ...