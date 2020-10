Quanto costa l'autunno col Covid? Mes, coi 36 mld una passseggiata (Di lunedì 12 ottobre 2020) Per parlare della nuova ondata di Covid-19, serve per forza di cose affidarsi ai numeri. E dunque: in un mese esatto i ricoverati in terapia intensiva a causa del Coronavirus sono passati da 175 a 420, con un incremento di 2,4 volte in 30 giorni. Nello stesso arco temporale anche le degenze ospedaliere sono aumentate con analoga proporzione Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 12 ottobre 2020) Per parlare della nuova ondata di-19, serve per forza di cose affidarsi ai numeri. E dunque: in un mese esatto i ricoverati in terapia intensiva a causa del Coronavirus sono passati da 175 a 420, con un incremento di 2,4 volte in 30 giorni. Nello stesso arco temporale anche le degenze ospedaliere sono aumentate con analoga proporzione Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Quanto costa l'autunno col Covid? Mes, coi 36 mld una passseggiata - Smembronoie : @Andy_983 @claudia_gln Non credo la colpa sia tanto del produttore (che ripeto fece un lavoro egregio) quanto dei s… - Affaritaliani : Mes, quanto ci costa l'autunno col Covid? Coi 36 miliardi una passseggiata - la_bodi : @ClaudioDeglinn2 Sai quanto costa un tampone urgente in Lombardia? 200 euro - zazoomblog : Maria De Filippi sotto accusa: quanto costa il tailleur indossato a Domenica In - #Maria #Filippi #sotto #accusa: -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto costa Presidenziali Usa, vince chi ha più fondi Quanto costa entrare alla Casa Bianca Corriere della Sera A Poggio Renatico inaugura il Centro Civico: nel comune realizzati interventi di ricostruzione post-sisma per 74 milioni di euro

Castello Lambertini Per quanto riguarda Castello Lambertini, il cantiere ha un costo complessivo di circa 6,4 milioni di euro di cui 3,8 milioni a carico della Regione e 2,6 milioni con fondi ...

"Misuriamo la disperazione delle persone, Governo dia più soldi ai Comuni"

Intervista a Damiano Coletta, sindaco di Latina, focolaio Covid dove le misure restrittive sono già in vigore: "Giusto il mini lockdown, ma per infermieri e test, per pub e ristoranti, e per le casse ...

Castello Lambertini Per quanto riguarda Castello Lambertini, il cantiere ha un costo complessivo di circa 6,4 milioni di euro di cui 3,8 milioni a carico della Regione e 2,6 milioni con fondi ...Intervista a Damiano Coletta, sindaco di Latina, focolaio Covid dove le misure restrittive sono già in vigore: "Giusto il mini lockdown, ma per infermieri e test, per pub e ristoranti, e per le casse ...