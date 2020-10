Puglia, maltempo: allerta arancione per barese, tarantino e Salento da stasera (Di domenica 11 ottobre 2020) Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il prino, con validità dalle 20 per 24 ore, fa riferimento a vento, con codice giallo per l’intera regione. Il secondo, pure con validità dalle 20 per 24 ore: si precedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema di rispetto, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 11 ottobre 2020) Il dipartimento della protezione civile ha emesso per ladue messaggi di. Il prino, con validità dalle 20 per 24 ore, fa riferimento a vento, con codice giallo per l’intera regione. Il secondo, pure con validità dalle 20 per 24 ore: si precedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema di rispetto, fonte protezione civile della. L'articolo proviene da Noi Notizie..

DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE lunedì #12ottobre su parte della Puglia ???? #AllertaGIALLA in quattordici regioni ??? Piogge e v… - LuceverdeRadio : RT @DPCgov: ???? #AllertaARANCIONE lunedì #12ottobre su parte della Puglia ???? #AllertaGIALLA in quattordici regioni ??? Piogge e venti forti s… - NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta arancione per batese, tarantino e Salento da stasera (immagine: fonte protezione… - FF_AAediPolizia : RT @DPCgov: ???? #AllertaARANCIONE lunedì #12ottobre su parte della Puglia ???? #AllertaGIALLA in quattordici regioni ??? Piogge e venti forti s… - MauroZammuto : RT @DPCgov: ???? #AllertaARANCIONE lunedì #12ottobre su parte della Puglia ???? #AllertaGIALLA in quattordici regioni ??? Piogge e venti forti s… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia maltempo Meteo, inizio settimana all'insegna del maltempo sulla Puglia BisceglieViva Meteo, le previsioni di lunedì 12 ottobre: temporali al Sud, allerta arancione in Puglia

Il vortice ciclonico investe le regioni meridionali, la Protezione civile ha messo altre dodici regioni in allerta gialla. Al nord neve anche sotto i mille metri sulle Alpi centro-orientali ...

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali lunedì 12 ottobre su 14 regioni: l’elenco completo

Temporali con nevicate e forti raffiche di vento in arrivo sull’Italia: per questo la Protezione civile ha deciso di diramare allerta meteo ...

Il vortice ciclonico investe le regioni meridionali, la Protezione civile ha messo altre dodici regioni in allerta gialla. Al nord neve anche sotto i mille metri sulle Alpi centro-orientali ...Temporali con nevicate e forti raffiche di vento in arrivo sull’Italia: per questo la Protezione civile ha deciso di diramare allerta meteo ...