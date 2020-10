Può farlo qualunque idiota Vittorio Feltri suona la sveglia al piddino Sala | Milano rovinata | intervenga

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 ottobre 2020) Mi dispiace tornare al tormentone dei monopattini che infestano ormai le nostre città, rompendo le scatole e non solo quelle a chiunque si trovi per strada. Essi sfrecciano da ogni angolo, sono siluri a rotelle e intimoriscono pedoni e automobilisti, chiamati dal buon senso a evitare di travolgerli per non avere grane. Ma la notizia di ieri è clamorosa e merita di essere segnalata, nella speranza che arrivi pure ai sindaci, per esempio a, il dominus di. In Danimarca, paese civile ordinato e pulito, il monopattino è stato dichiarato fuori legge, non si; usare perché è pericoloso e fastidioso. Saggia decisione che libera Copenaghen da un incubo: la metropoli nordica, nota per essere tra le più vivibili d'Europa, non avrà più tra i piedi quegli orribili arnesi, ...