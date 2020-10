Polonia-Italia: secondo tempo (Di domenica 11 ottobre 2020) Italia pericolsa: Chiesa fa partire un cross e Emerson si fa trovare puntale all'appuntamento. La palla però è fuori di poco. #NationsLeague 64' Spunto in area di #Chiesa , cross per #Emerson che di ... Leggi su globalist (Di domenica 11 ottobre 2020)pericolsa: Chiesa fa partire un cross e Emerson si fa trovare puntale all'appuntamento. La palla però è fuori di poco. #NationsLeague 64' Spunto in area di #Chiesa , cross per #Emerson che di ...

juventusfc : In bocca al lupo ai bianconeri impegnati nella sfida di #NationsLeague questa sera fra Polonia e Italia! ???? ???? - SkySport : Nations League, Polonia e Italia in campo: segui il LIVE - LaStampa : L’Italia del canottaggio fa incetta di medaglie in Polonia: 4 ori - 34Eule : RT @Corriere: Polonia-Italia 0-0, troppi errori sotto porta: gli azzurri non riescono a sfondare - Fantacalcio : Polonia-Italia, cronaca e tabellino: polveri bagnate per gli azzurri -