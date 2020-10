Polonia-Italia, Pellegrini: “Non mi importa la posizione, potevamo vincere” (Di domenica 11 ottobre 2020) “Mi fa sempre piacere giocare con la maglia della nazionale, poi non mi importa la posizione. Il mister mi aveva detto che c’era la possibilità di giocare in questo ruolo”. Le parole di Lorenzo Pellegrini, al termine dello 0-0 tra Polonia e Italia nel match valido per la Nations League. “Credo di aver giocato bene, tutti lo hanno fatto. Ci è mancato solo il gol, ha forse influito l’impraticabilità del campo – ha sottolineato il romanista – Ad ogni modo giocando in fascia largo poi posso buttarmi in mezzo anche se il mio ruolo ideale resta la mezzala. Volevamo e potevamo vincere. Siamo un po’ rammaricati. Abbiamo fatto un bella prestazione ma era una gara da ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) “Mi fa sempre piacere giocare con la maglia della nazionale, poi non mila. Il mister mi aveva detto che c’era la possibilità di giocare in questo ruolo”. Le parole di Lorenzo, al termine dello 0-0 tranel match valido per la Nations League. “Credo di aver giocato bene, tutti lo hanno fatto. Ci è mancato solo il gol, ha forse influito l’impraticabilità del campo – ha sottolineato il romanista – Ad ogni modo giocando in fascia largo poi posso buttarmi in mezzo anche se il mio ruolo ideale resta la mezzala. Volevamo evincere. Siamo un po’ rammaricati. Abbiamo fatto un bella prestazione ma era una gara da ...

