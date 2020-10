Polonia-Italia, non è esclusa l’ipotesi di partita a porte chiuse (Di domenica 11 ottobre 2020) Questa sera, a Danzica, sarà disputata la partita di Nations League tra Polonia e Italia. Non è improbabile che venga deciso di giocarla a porte chiuse. In Polonia, infatti, la situazione epidemiologica sta peggiorando, ieri ci sono stati 5mila casi di Covid in più rispetto al giorno precedente. Sempre ieri è stato introdotto l’obbligo di indossare le mascherine. Per ora, lo stadio di Danzica è aperto al 25% della sua capienza. I tifosi autorizzati ad assistere al match sono 10mila, ma, scrive il Corriere della Sera, “la federazione se ne immagina non più di 8mila” come anticipato da Boniek un paio di giorni fa. Anche se la sua stima era nettamente inferiore, visto che ha parlato di 4mila biglietti venduti. La Stampa ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 ottobre 2020) Questa sera, a Danzica, sarà disputata ladi Nations League tra. Non è improbabile che venga deciso di giocarla a. In, infatti, la situazione epidemiologica sta peggiorando, ieri ci sono stati 5mila casi di Covid in più rispetto al giorno precedente. Sempre ieri è stato introdotto l’obbligo di indossare le mascherine. Per ora, lo stadio di Danzica è aperto al 25% della sua capienza. I tifosi autorizzati ad assistere al match sono 10mila, ma, scrive il Corriere della Sera, “la federazione se ne immagina non più di 8mila” come anticipato da Boniek un paio di giorni fa. Anche se la sua stima era nettamente inferiore, visto che ha parlato di 4mila biglietti venduti. La Stampa ...

