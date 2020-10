Polonia-Italia, Mancini: “Qualche errore di troppo, ma la squadra ha fatto bene” (Di domenica 11 ottobre 2020) “Purtroppo abbiamo avuto diverse occasioni sia nel primo che nel secondo tempo, ma penso che un po’ ci ha penalizzato il campo che era veramente in condizioni pessime, ma la squadra ha giocato bene. Al di là del risultato, che sicuramente non ci premia, siamo felici ugualmente. Il campo era bruttissimo e noi qualche errore di troppo lo abbiamo commesso. La squadra è stata sempre in attacco, volevamo vincere, non ci siamo riusciti, capita“. Queste le dichiarazioni del Ct azzurro Roberto Mancini, che ha parlato ai microfoni Rai al termine della gara pareggiata 0-0 con la Polonia in Nations League. “Il primo tempo lo dovevamo chiudere con uno o due gol di vantaggio, non è avvenuto, pazienza” ha proseguito il Ct ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) “Purabbiamo avuto diverse occasioni sia nel primo che nel secondo tempo, ma penso che un po’ ci ha penalizzato il campo che era veramente in condizioni pessime, ma laha giocato bene. Al di là del risultato, che sicuramente non ci premia, siamo felici ugualmente. Il campo era bruttissimo e noi qualchedilo abbiamo commesso. Laè stata sempre in attacco, volevamo vincere, non ci siamo riusciti, capita“. Queste le dichiarazioni del Ct azzurro Roberto, che ha parlato ai microfoni Rai al termine della gara pareggiata 0-0 con lain Nations League. “Il primo tempo lo dovevamo chiudere con uno o due gol di vantaggio, non è avvenuto, pazienza” ha proseguito il Ct ...

juventusfc : In bocca al lupo ai bianconeri impegnati nella sfida di #NationsLeague questa sera fra Polonia e Italia! ???? ???? - SkySport : Nations League, Polonia e Italia in campo: segui il LIVE - LaStampa : L’Italia del canottaggio fa incetta di medaglie in Polonia: 4 ori - CB_Ignoranza : Io la domenica sera che guardo le sgaloppate di Jozwiak in Polonia-Italia, finita rigorosamente 0-0. #Polonia… - TacaLaMarca : Piccolo passo falso per l'#Italia. Tante idee e poca concretezza per @Vivo_Azzurro, che pareggia 0-0 contro la… -