Polonia-Italia, Mancini: “Campo non sia un alibi, felici aldilà del risultato. Pellegrini? Più di così non avrebbe potuto fare” (Di domenica 11 ottobre 2020) Non vanno oltre il pareggio Polonia e Italia.0-0: è questo il risultato della sfida tra Polonia e Italia, andata in scena questa sera al "Pge Arena Gdańsk" e valida per la terza giornata di Nations League. Un risultato analizzato dal ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini, intervenuto ai microfoni di "Rai Sport" al triplice fischio."Abbiamo avuto diverse occasioni, specie nel primo tempo e ora nel secondo tempo. Penso che un po' che ci ha condizionato il campo che era in condizioni pessime. Al di là del risultato siamo però contenti. Il campo non è un alibi. Noi abbiamo purtroppo pagato questa condizione. Non vuole dire niente, la squadra ha giocato bene, abbiamo avuto ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 ottobre 2020) Non vanno oltre il pareggio.0-0: è questo ildella sfida tra, andata in scena questa sera al "Pge Arena Gdańsk" e valida per la terza giornata di Nations League. Unanalizzato dal ct della Nazionalena Roberto, intervenuto ai microfoni di "Rai Sport" al triplice fischio."Abbiamo avuto diverse occasioni, specie nel primo tempo e ora nel secondo tempo. Penso che un po' che ci ha condizionato il campo che era in condizioni pessime. Al di là delsiamo però contenti. Il campo non è un. Noi abbiamo purtroppo pagato questa condizione. Non vuole dire niente, la squadra ha giocato bene, abbiamo avuto ...

juventusfc : In bocca al lupo ai bianconeri impegnati nella sfida di #NationsLeague questa sera fra Polonia e Italia! ???? ???? - SkySport : Nations League, Polonia e Italia in campo: segui il LIVE - LaStampa : L’Italia del canottaggio fa incetta di medaglie in Polonia: 4 ori - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Nations League, Polonia-Italia 0-0: gli Azzurri creano ma non sfondano - LombaFab : RT @NonSoloJuve: Polonia-Italia 0-0 Bosnia-Olanda 0-0 Francia-Portogallo 0-0 Lo spettacolo della #NationsLeague. -