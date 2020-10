Polonia Italia LIVE | sintesi | tabellino | moviola e cronaca del match

(Di domenica 11 ottobre 2020) All’Energa Stadion di Danzica, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra, risultato,All’ “Energa Stadion” di Danzica,si affrontano nelvalido per la 3ª giornata della Nations League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

Nations League, Polonia-Italia alle 20,45 a Danzica DIRETTA. Nello stadio permesso l'ingresso di 8mila spettatori. Queste le probabili formazioni di Polonia-Italia, partita del gruppo 1 della lega A ...Torna in campo la Nazionale di Roberto Mancini per la terza giornata di Nations League. Si gioca in Polonia, a Danzica, davanti a quasi 10mila spettatori. In campo ci saranno i big, dopo ...