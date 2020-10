Polonia-Italia, le probabili formazioni: Immobile con Kean e Chiesa (Di domenica 11 ottobre 2020) Le probabili formazioni di Polonia-Italia. Si gioca questa sera a Danzica. Il calcio d’inizio è fissato alle 20:45. L’Italia di Roberto Mancini torna in campo questa sera per affrontare la Polonia nella terza giornata di Nations League. Gli Azzurri, secondo Corriere della Sera, scenderanno in campo con un 4-3-3 in cui il tridente di attacco sarà camposto da Moise Kean, Ciro Immobile e Federico Chiesa. Ecco le probabili formazioni: Polonia (4-2-3-1): Fabianski, Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski, Krychowiak, Goralski, Jozwiak, Klich, Grosicki, Lewandowski. Italia (4-3-3): Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Ledi. Si gioca questa sera a Danzica. Il calcio d’inizio è fissato alle 20:45. L’di Roberto Mancini torna in campo questa sera per affrontare lanella terza giornata di Nations League. Gli Azzurri, secondo Corriere della Sera, scenderanno in campo con un 4-3-3 in cui il tridente di attacco sarà camposto da Moise, Ciroe Federico. Ecco le(4-2-3-1): Fabianski, Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski, Krychowiak, Goralski, Jozwiak, Klich, Grosicki, Lewandowski.(4-3-3): Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, ...

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? #Azzurri a Danzica per affrontare la #Polonia ???? ?? #Mancini: “L’Italia migliora gara dopo gara” La… - UEFAcom_it : ???? In vista della sfida contro la Polonia, il Ct dell'#Italia Roberto Mancini ha solo l'imbarazzo della scelta in a… - Sport_Mediaset : #NationsLeague, #Mancini verso #PoloniaItalia di domani sera : 'Miglioriamo gara dopo gara. Se sta bene giocherà… - internewsit : Polonia-Italia, quanti dell'Inter per Mancini? Le probabili formazioni - - bianca_caimi : RT @Sport_Mediaset: #NationsLeague, #Mancini verso #PoloniaItalia di domani sera : 'Miglioriamo gara dopo gara. Se sta bene giocherà #Chiel… -