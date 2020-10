Polonia-Italia, le formazioni ufficiali: c’è Chiellini (Di domenica 11 ottobre 2020) Circa un’ora e mezza al calcio d’inizio di Polonia-Italia, partita di Nations League. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due commissari tecnici. Polonia: Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Jozwiak, Goralski; Krychowiak, Grosicki, Klich; Lewandowski.Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Kean, Immobile, Chiesa. L'articolo Polonia-Italia, le formazioni ufficiali: c’è Chiellini ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 ottobre 2020) Circa un’ora e mezza al calcio d’inizio di, partita di Nations League. Queste lescelte dai due commissari tecnici.: Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Jozwiak, Goralski; Krychowiak, Grosicki, Klich; Lewandowski.: Donnarumma; Florenzi, Bonucci,, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Kean, Immobile, Chiesa. L'articolo, le: c’èilNapolista.

juventusfc : In bocca al lupo ai bianconeri impegnati nella sfida di #NationsLeague questa sera fra Polonia e Italia! ???? ???? - RadioAirplay_it : #Latina di @MarroneEmma è in #Top100 nell'#airplay #midweek European #chart (Week 41.2020) ??#OnAir su 224 #radio!… - klaatu29 : Mio pronostico per Italia-Polonia: 3-0 per il #COVID19 - Paolo18030138 : RT @juventusfc: In bocca al lupo ai bianconeri impegnati nella sfida di #NationsLeague questa sera fra Polonia e Italia! ???? ???? https://t.co… - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 11 Ottobre 2020: Polonia vs Italia in Nations League, Non è la D'Urso, Che tempo che fa, No... -