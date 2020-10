Polonia-Italia, Glik: “Pareggio giusto, azzurri grande squadra” (Di domenica 11 ottobre 2020) “Un pareggio giusto, alla fine tutte e due le squadre hanno creato diverse occasioni. L’Italia è una grande squadra e una delle favorite per vincere l’Europeo. Possiamo essere contenti di quanto fatto oggi. Il punto ci sta bene, abbiamo cercato di giocare alla pari contro una grande Nazionale con tanti giocatori importanti e di qualità”. Così Camil Glik, ai microfoni di Rai Sport, commentando lo 0-0 della sua Polonia contro l’Italia in Nations League. Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) “Un pareggio, alla fine tutte e due le squadre hanno creato diverse occasioni. L’è unasquadra e una delle favorite per vincere l’Europeo. Possiamo essere contenti di quanto fatto oggi. Il punto ci sta bene, abbiamo cercato di giocare alla pari contro unaNazionale con tanti giocatori importanti e di qualità”. Così Camil, ai microfoni di Rai Sport, commentando lo 0-0 della suacontro l’in Nations League.

