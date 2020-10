Polonia-Italia, Glik: “Lewandowski? Godiamocelo, avrebbe meritato il Pallone d’Oro” (Di domenica 11 ottobre 2020) "Purtroppo quest'anno il Pallone d'Oro non è stato assegnato ma Robert lo avrebbe meritato. Era l'anno giusto per ricevere questo premio però oggi viviamo in un mondo un po' strano e diverso".Sono le parole del difensore della Polonia Kamil Glik che, intervenuti a pochi istanti dalla sfida di Nations League contro l'Italia, ha parlato dall'attuale momento vissuto dal calcio ai microfoni di "Rai Sport"."I campionati come in Francia si è fermato, altri hanno giocato in maniera diversa. Era un peccato ma alla fine non possiamo farci niente. L'importante è che noi sappiamo e che tutti sanno che Lewandowski è un giocatore forte. Godiamocelo qua con noi". Leggi su mediagol (Di domenica 11 ottobre 2020) "Purtroppo quest'anno ild'Oro non è stato assegnato ma Robert lo. Era l'anno giusto per ricevere questo premio però oggi viviamo in un mondo un po' strano e diverso".Sono le parole del difensore dellaKamilche, intervenuti a pochi istanti dalla sfida di Nations League contro l', ha parlato dall'attuale momento vissuto dal calcio ai microfoni di "Rai Sport"."I campionati come in Francia si è fermato, altri hanno giocato in maniera diversa. Era un peccato ma alla fine non possiamo farci niente. L'importante è che noi sappiamo e che tutti sanno che Lewandowski è un giocatore forte.qua con noi".

