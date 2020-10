Polonia-Italia diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi (Di domenica 11 ottobre 2020) Polonia-Italia si gioca questa sera domenica 11 ottobre alle 20.45 allo Stadion Energa di Danzica per la sfida valida per la Nations League, la competizione tra squadre Nazionali. C'è grande attesa per il confronto che dovrebbe vedere anche il pubblico seppur limitato per via delle restrizioni per l'emergenza sanitaria da coronavirus.Polonia-Italia, le probabili formazionicaption id="attachment 1018369" align="alignnone" width="532" Italia (Getty Images)/captionQualche dubbio di formazione per entrambe le squadre. La Polonia, ricca di calciatori che militano nella Serie A Italiana, dovrebbe schierarsi con Fabianski tra i pali; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski in difesa; Jozwiak, Goralski, Krychowiak, Grosicki a centrocampo; Klich a ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 ottobre 2020)si gioca questa sera domenica 11 ottobre alle 20.45 allo Stadion Energa di Danzica per la sfida valida per la Nations League, la competizione tra squadre Nazionali. C'è grande attesa per il confronto che dovrebbeanche il pubblico seppur limitato per via delle restrizioni per l'emergenza sanitaria da coronavirus., le probabili formazionicaption id="attachment 1018369" align="alignnone" width="532"(Getty Images)/captionQualche dubbio di formazione per entrambe le squadre. La, ricca di calciatori che militano nella Serie Ana, dovrebbe schierarsi con Fabianski tra i pali; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski in difesa; Jozwiak, Goralski, Krychowiak, Grosicki a centrocampo; Klich a ...

