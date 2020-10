Polonia-Italia di Nations League in onda stasera | dove vederla in TV e in streaming

Leggi su movieplayer

(Di domenica 11 ottobre 2020)alle 20:30 va in scenanella terza giornata di: eccovedere la partita in TV e inva in scenaalle 20:30 per la terza giornata di. Sarà possibilein TV e ingrazie alla RAI: scopriamo esattamente su quali canali e piattaforme. La Nazionale azzurra di Roberto Mancini scende in campo a Danzica contro lanella terza giornata di. Con una vittoria gli azzurri metterebbero già un piede nella Final Four. Certo, la vittoria non è la sola preoccupazione per ...