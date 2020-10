Polonia-Italia, Bonucci: “Lewandowski? Faremo di tutto per fermare lui e la sua Nazionale” (Di domenica 11 ottobre 2020) Parola a Leonardo Bonucci.Ancora pochi istanti e sarà Polonia-Italia, sfida valida per la terza giornata del gruppo 1 della Lega A di Nations League. Un match presentato proprio dal difensore azzurro, Leonardo Bonucci, intervenuto a pochi istanti dal fischio d'inizio ai microfoni di "Rai Sport". "Ci siamo talmente tanto allenati in questi giorni che non riflettevo che era tanto tempo che non si giocava una partita. E' bello stare qui, è bello riscendere in campo a Danzica mettendoci alle spalle le polemiche dopo la partita non giocato di domenica scorsa. Ci sono state delle idee ben chiare. Una strada che il mister ci ha fatto vedere e che abbiamo intrapreso. Abbiamo i talenti per poterlo fare, l'esperienza e anche la spensieratezza dei giovani".Bonucci tornerà, ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 ottobre 2020) Parola a Leonardo.Ancora pochi istanti e sarà, sfida valida per la terza giornata del gruppo 1 della Lega A di Nations League. Un match presentato proprio dal difensore azzurro, Leonardo, intervenuto a pochi istanti dal fischio d'inizio ai microfoni di "Rai Sport". "Ci siamo talmente tanto allenati in questi giorni che non riflettevo che era tanto tempo che non si giocava una partita. E' bello stare qui, è bello riscendere in campo a Danzica mettendoci alle spalle le polemiche dopo la partita non giocato di domenica scorsa. Ci sono state delle idee ben chiare. Una strada che il mister ci ha fatto vedere e che abbiamo intrapreso. Abbiamo i talenti per poterlo fare, l'esperienza e anche la spensieratezza dei giovani".tornerà, ...

juventusfc : In bocca al lupo ai bianconeri impegnati nella sfida di #NationsLeague questa sera fra Polonia e Italia! ???? ???? - LaStampa : L’Italia del canottaggio fa incetta di medaglie in Polonia: 4 ori - SkySport : Italia, Bonaventura diventa papà e lascia il ritiro. Non ci sarà contro la Polonia - SportRepubblica : Diretta Polonia-Italia 0-0 - OA_Sport : Diretta live Polonia-Italia 0-0, Nations League Calcio 2020: Belotti e Chiesa sfidano Lewandowski! -