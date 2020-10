Polonia-Italia 0-0, Verratti: “Un peccato questo pareggio” (Di domenica 11 ottobre 2020) Marco Verratti ha parlato ai microfoni di Raisport al termine del match di Nations League contro la Polonia, terminata con lo 0-0: “questo risultato è un peccato perché abbiamo creato tanto, ma ci è mancato il gol. Abbiamo fatto una buona partita e il risultato ci lascia un po’ di amaro in bocca – spiega Verratti – Abbiamo raggiunto una buona maturità, e anche contro squadre di livello come la Polonia sappiamo giocare. Adesso giocheremo con l’Olanda, sappiamo sono una buona squadra ma daremo il massimo dato che ci giochiamo la testa del girone“. Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Marcoha parlato ai microfoni di Raisport al termine del match di Nations League contro la, terminata con lo 0-0: “risultato è unperché abbiamo creato tanto, ma ci è mancato il gol. Abbiamo fatto una buona partita e il risultato ci lascia un po’ di amaro in bocca – spiega– Abbiamo raggiunto una buona maturità, e anche contro squadre di livello come lasappiamo giocare. Adesso giocheremo con l’Olanda, sappiamo sono una buona squadra ma daremo il massimo dato che ci giochiamo la testa del girone“.

