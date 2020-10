Polonia-Italia 0-0, passo indietro per gli azzurri: salto di qualità rinviato (Di domenica 11 ottobre 2020) A Danzica termina 0-0 tra Polonia-Italia: occasione persa per gli azzurri di mostrare superiorità e maturità. Mercoledì con l’Olanda per recuperare La terza giornata di Nations League vede l’Italia bloccarsi sullo 0-0 a Danzica contro la Polonia. Un risultato che – visto il risultato dell’Olanda (pari con la Bosnia) – non fa del male alla classifica ma risulta un’occasione persa per gli azzurri. In campo – pessimo dal punto di vista delle condizioni – c’è stata solo una squadra ed è stata quella del Ct Mancini. Numerose azioni degne di nota, molte volte gli azzurri si sono presentati nell’area piccola davanti a Fabianski ma non sono riusciti mai a bucare la porta avversaria. ... Leggi su zon (Di domenica 11 ottobre 2020) A Danzica termina 0-0 tra: occasione persa per glidi mostrare superiorità e maturità. Mercoledì con l’Olanda per recuperare La terza giornata di Nations League vede l’bloccarsi sullo 0-0 a Danzica contro la. Un risultato che – visto il risultato dell’Olanda (pari con la Bosnia) – non fa del male alla classifica ma risulta un’occasione persa per gli. In campo – pessimo dal punto di vista delle condizioni – c’è stata solo una squadra ed è stata quella del Ct Mancini. Numerose azioni degne di nota, molte volte glisi sono presentati nell’area piccola davanti a Fabianski ma non sono riusciti mai a bucare la porta avversaria. ...

juventusfc : In bocca al lupo ai bianconeri impegnati nella sfida di #NationsLeague questa sera fra Polonia e Italia! ???? ???? - SkySport : Nations League, Polonia e Italia in campo: segui il LIVE - LaStampa : L’Italia del canottaggio fa incetta di medaglie in Polonia: 4 ori - radiomusicanews : RT @TacaLaMarca: Piccolo passo falso per l'#Italia. Tante idee e poca concretezza per @Vivo_Azzurro, che pareggia 0-0 contro la #Polonia di… - sportli26181512 : Polonia-Italia 0-0: il tabellino: POLONIA-ITALIA 0-0 POLONIA (4-2-3-1): Fabianski;... -