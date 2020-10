Polonia-Italia 0-0, le pagelle di CalcioWeb: Bonucci vince la sfida con Lewandowski, bene Pellegrini [FOTO] (Di domenica 11 ottobre 2020) Polonia-Italia, le pagelle di CalcioWeb – Partita equilibrata tra Polonia e Italia, partita valida per la Nations League. Buona partita per la squadra di Roberto Mancini, risposte positivo soprattutto in difesa, anche gli esterni si sono confermati preziosissimi in fase di copertura. bene anche il centrocampo, soprattutto Pellegrini, un pò sottotono la partita di Jorginho. L’ex Napoli ha sbagliato qualche passaggio di troppo. In attacco qualche difficoltà per Belotti, il nuovo acquisto della Juventus Chiesa paga un errore clamoroso a porta vuota nel primo tempo. Gara deludente per la Polonia, poche occasioni da gol nonostante la presenza di Lewandowski. Finisce 0-0, ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020), ledi– Partita equilibrata tra, partita valida per la Nations League. Buona partita per la squadra di Roberto Mancini, risposte positivo soprattutto in difesa, anche gli esterni si sono confermati preziosissimi in fase di copertura.anche il centrocampo, soprattutto, un pò sottotono la partita di Jorginho. L’ex Napoli ha sbagliato qualche passaggio di troppo. In attacco qualche difficoltà per Belotti, il nuovo acquisto della Juventus Chiesa paga un errore clamoroso a porta vuota nel primo tempo. Gara deludente per la, poche occasioni da gol nonostante la presenza di. Finisce 0-0, ...

juventusfc : In bocca al lupo ai bianconeri impegnati nella sfida di #NationsLeague questa sera fra Polonia e Italia! ???? ???? - SkySport : Nations League, Polonia e Italia in campo: segui il LIVE - LaStampa : L’Italia del canottaggio fa incetta di medaglie in Polonia: 4 ori - sportface2016 : Le pagelle di #PoloniaItalia di #NationsLeague Acerbi il migliore, Jorginho male - LaVozdelCalcio : ?? FINAL | Polonia 0-0 Italia -