Polonia-Italia 0-0, Acerbi: “Ci è mancato solo il gol” (Di domenica 11 ottobre 2020) Francesco Acerbi ha parlato al termine della sfida di Nations League tra Polonia e Italia conclusasi con lo 0-0. “Ottimo risultato ci è mancato solo il gol – ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport – Lewandowski? E’ un grande attaccante, noi abbiamo fatto la nostra partita. Ci è mancato solo il gol, abbiamo cercato di fare il possibile cercando di giocare come sappiamo fare, con qualità. Con l’Olanda proveremo a fare un’ottimo match”. Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Francescoha parlato al termine della sfida di Nations League traconclusasi con lo 0-0. “Ottimo risultato ci èil gol – ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport – Lewandowski? E’ un grande attaccante, noi abbiamo fatto la nostra partita. Ci èil gol, abbiamo cercato di fare il possibile cercando di giocare come sappiamo fare, con qualità. Con l’Olanda proveremo a fare un’ottimo match”.

juventusfc : In bocca al lupo ai bianconeri impegnati nella sfida di #NationsLeague questa sera fra Polonia e Italia! ???? ???? - SkySport : Nations League, Polonia e Italia in campo: segui il LIVE - LaStampa : L’Italia del canottaggio fa incetta di medaglie in Polonia: 4 ori - yutomanga : RT @NonSoloJuve: Polonia-Italia 0-0 Bosnia-Olanda 0-0 Francia-Portogallo 0-0 Lo spettacolo della #NationsLeague. - Mediagol : Polonia-#Italia, Mancini: 'Campo non sia un alibi, felici aldilà del risultato. Pellegrini? Più di così non avrebbe… -