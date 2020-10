Polonia e Italia non si fanno male: a Danzica finisce 0-0 (Di domenica 11 ottobre 2020) Occasione persa per l'Italia di Roberto Mancini: gli Azzurri escono infatti da Danzica con uno 0-0 e qualche rimpianto di troppo al termine del match contro la Leggi su 90min (Di domenica 11 ottobre 2020) Occasione persa per l'di Roberto Mancini: gli Azzurri escono infatti dacon uno 0-0 e qualche rimpianto di troppo al termine del match contro la

juventusfc : In bocca al lupo ai bianconeri impegnati nella sfida di #NationsLeague questa sera fra Polonia e Italia! ???? ???? - SkySport : Nations League, Polonia e Italia in campo: segui il LIVE - LaStampa : L’Italia del canottaggio fa incetta di medaglie in Polonia: 4 ori - CB_Ignoranza : Io la domenica sera che guardo le sgaloppate di Jozwiak in Polonia-Italia, finita rigorosamente 0-0. #Polonia… - TacaLaMarca : Piccolo passo falso per l'#Italia. Tante idee e poca concretezza per @Vivo_Azzurro, che pareggia 0-0 contro la… -