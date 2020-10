Perché Adua Del Vesco e Morra hanno litigato? Massimiliano fa “mea culpa” (VIDEO) (Di domenica 11 ottobre 2020) Massimiliano Morra si è confidato con Dayane Mello, parlando di ciò che ha provato per Adua Del Vesco durante il loro “periodo d’oro” quando facevano finta di stare insieme. L’attore ritorna sul litigio della scorsa puntata: “Sono 8 puntate che se ne parla, altri avrebbero perso la pazienza. Ci conosciamo, non c’è bisogno di litigare,... L'articolo Perché Adua Del Vesco e Morra hanno litigato? Massimiliano fa “mea culpa” (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 11 ottobre 2020)si è confidato con Dayane Mello, parlando di ciò che ha provato perDeldurante il loro “periodo d’oro” quando facevano finta di stare insieme. L’attore ritorna sul litigio della scorsa puntata: “Sono 8 puntate che se ne parla, altri avrebbero perso la pazienza. Ci conosciamo, non c’è bisogno di litigare,... L'articolo PerchéDelfa “mea culpa” () proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

sheldonr1399 : L'unica motivazione per cui Massimiliano non è un comodino, è perché mi sta antipatico per il discorso di Adua, alt… - claudiaheda : RT @Serrymamy: #GFVIP Adua inutile che scherzi perché tu oltre le clip e il drama del segreto non fai nulla - Serrymamy : #GFVIP Adua inutile che scherzi perché tu oltre le clip e il drama del segreto non fai nulla - LSantillo_96 : @RuttosportI Lo hanno nominato perché aveva fatto una pessima impressione per via del discorso di Adua. Anche lì lu… - Annamar09153796 : RT @kekko___n: Giá... Max talmente comodino, che sono 6 puntate di fila che si parla solamente di lui e di Adua. Talmente comodino che a co… -