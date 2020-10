Pensione quota 97,6 o quota 41 precoci: come si certifica il lavoro usurante? (Di domenica 11 ottobre 2020) Non sempre appare facile capire quale sia la prima misura che ci permetta il pensionamento visto che normativa attuale prevede un certo numero di misure per accedere alla Pensione anticipata. Certo è che è necessario raggiungere i requisiti richiesti per il pensionamento prima di decidere di presentare domanda di Pensione (o almeno essere certi di raggiungertli) Pensione quota 41 o 97,6? Rispondiamo alla domanda che ci ha posto un lettore di Pensioniefisco.it: Sono attualmente in naspi ho 39 anni di contributi. Ho lavorato fino a febbraio 2019 in una azienda in catena di montaggio per 23 anni. Adesso ho 58 anni. Quando ne avrò 61,7 potrò fare domanda di Pensione per lavori usuranti? C’è da certificare con un ... Leggi su pensioniefisco (Di domenica 11 ottobre 2020) Non sempre appare facile capire quale sia la prima misura che ci permetta il pensionamento visto che normativa attuale prevede un certo numero di misure per accedere allaanticipata. Certo è che è necessario raggiungere i requisiti richiesti per il pensionamento prima di decidere di presentare domanda di(o almeno essere certi di raggiungertli)41 o 97,6? Rispondiamo alla domanda che ci ha posto un lettore di Pensioniefisco.it: Sono attualmente in naspi ho 39 anni di contributi. Ho lavorato fino a febbraio 2019 in una azienda in catena di montaggio per 23 anni. Adesso ho 58 anni. Quando ne avrò 61,7 potrò fare domanda diper lavori usuranti? C’è dare con un ...

