Pellezzano | inaugurazione senza bimbi per il nuovo Parco Giochi

Leggi su anteprima24

(Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Nel rispetto delle normative anti-Covid si è tenuto ieri sera il taglio del nastro deldi via Sabato De Vita alla frazione Capezzano di. Un’simbolicai veri protagonisti, i bambini ai quali ilè destinato, per evitare pericoli di contagio. Ilè composto da una nuova altalena, duea molle, un dondolo bilancina per i più piccoli ed elementi di arredo urbano tra cui comode panchine in legno. Con il rammarico di non aver potuto far partecipare i bambini, il sindaco Francesco Morra ha raccomandato ai genitori di seguire scrupolosamente le ...