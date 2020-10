Patente a punti | il taglio arriva via mail

(Di domenica 11 ottobre 2020) E se si usa l'App ino anche notifiche in tempo reale sullo stato del permesso di guida. Informazioni fondamentali per aumentare la sicurezza stradale. Cambia anche l'annotazione del cambio di residenza sulla carta di circolazione

ROMA - Cambiano le regole del "gioco" per la patente a punti: in caso di variazione del punteggio l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida manda una mail agli interessati. Una svolta che evita ...Due patenti ritirate, 17 sanzioni e il taglio di 57 punti per eccesso di velocità. É questo resoconto degli ultimi controlli mirati alla sicurezza stradale effettuati dalla Polizia Municipale, con ...