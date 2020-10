Paolo Bonolis | Affari tuoi e il contratto plurimilionario Voci di corridoio | la bomba sul passaggio da Mediaset alla Rai

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 ottobre 2020) Chesia pronto a mollareper lavorare in Rai? La voce agita i corridoi sia a viale Mazzini che a Cologno Monzese e Maurizio Costanzo, forse l'uomo che meglio conosce la tv italiana e i suoi protagonisti, lancia il sasso nel grande stagno dei palinsesti. Una lettrice scrive a Nuovo Tv chiedendo della possibilità di vedere, uomo-simbolo del Biscione con show di successo come Ciao Darwin e Avanti un altro, condurre, altro storico quiz della tv pubblica. E Costanzo, nella sua rubrica settimanale, a sorpresa non chiude la porta: "Per oraè legato ada un. Qualche incursione nella Rai l'ha fatta nella sua carriera, ma mai dire ...