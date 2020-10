Palermo-Avellino, gli irpini ci credono: per il blitz al ‘Barbera’ Braglia ha una strategia. E Boscaglia… (Di domenica 11 ottobre 2020) Palermo ed Avellino tornano ad incrociare il loro destino in Lega Pro.Due anni e mezzo dopo l'ultimo match giocato al "Renzo Barbera", in Serie B - era il 21 aprile del 2018 -, rosanero e irpini tornano faccia a faccia in una gara che si preannuncia spettacolare. Ma se "l'Avellino di Piero Braglia è sceso in Sicilia con la mente sgombra da assilli e addirittura l'animo spavaldo, il Palermo di Roberto Boscaglia avverte già la pressione della piazza che si aspettava una marcia da big pure in Lega Pro dove invece, in questi primi 180 minuti, i rosanero non sono mai riusciti ad andare nemmeno in rete", scrive l'odierna edizione 'Il Mattino'.Pur cullando sogni di gloria, Palermo e Avellino hanno ancora esposto il cartello dei lavori ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 ottobre 2020)edtornano ad incrociare il loro destino in Lega Pro.Due anni e mezzo dopo l'ultimo match giocato al "Renzo Barbera", in Serie B - era il 21 aprile del 2018 -, rosanero etornano faccia a faccia in una gara che si preannuncia spettacolare. Ma se "l'di Pieroè sceso in Sicilia con la mente sgombra da assilli e addirittura l'animo spavaldo, ildi Roberto Boscaglia avverte già la pressione della piazza che si aspettava una marcia da big pure in Lega Pro dove invece, in questi primi 180 minuti, i rosanero non sono mai riusciti ad andare nemmeno in rete", scrive l'odierna edizione 'Il Mattino'.Pur cullando sogni di gloria,hanno ancora esposto il cartello dei lavori ...

