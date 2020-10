Palermo-Avellino 0-2: la compagine di Boscaglia stecca la prima al “Barbera”, D’Angelo e Fella firmano il blitz irpino (Di domenica 11 ottobre 2020) In aggiornamento...PRIMO TEMPO - Il Palermo cerca i primi tre punti della stagione e confortanti cenni di sé nel match interno al "Barbera" contro l'Avellino.Esordio casalingo effettivo in campionato, dopo il rinvio della sfida interna contro il Potenza che verrà recuperata il prossimo 29 ottobre.Buoni segnali in termini di ordine, coesione e compattezza sono arrivati dallo stadio "Liberati" di Terni dove la compagine di Boscaglia ha meritatamente ottenuto il primo punto del suo nuovo percorso nel girone C di Serie C. Adesso urge accelerare, al fine di conferire slancio numerico e psicologico all'avvio di torneo e legittimare le decantate ambizioni di vertice. Boscaglia ripropone il 3-5-2 già testato con lodevoli risultati nell'insidiosa trasferta umbra.Medesimo dispositivo ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 ottobre 2020) In aggiornamento...PRIMO TEMPO - Ilcerca i primi tre punti della stagione e confortanti cenni di sé nel match interno al "Barbera" contro l'.Esordio casalingo effettivo in campionato, dopo il rinvio della sfida interna contro il Potenza che verrà recuperata il prossimo 29 ottobre.Buoni segnali in termini di ordine, coesione e compattezza sono arrivati dallo stadio "Liberati" di Terni dove ladiha meritatamente ottenuto il primo punto del suo nuovo percorso nel girone C di Serie C. Adesso urge accelerare, al fine di conferire slancio numerico e psicologico all'avvio di torneo e legittimare le decantate ambizioni di vertice.ripropone il 3-5-2 già testato con lodevoli risultati nell'insidiosa trasferta umbra.Medesimo dispositivo ...

