Palermo-Avellino 0-1: rosanero compassati e sterili, li punisce il palermitano D’Angelo. Commento primo tempo (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Palermo cerca i primi tre punti della stagione e confortanti cenni di sé nel match interno al "Barbera" contro l'Avellino.Esordio casalingo effettivo in campionato, dopo il rinvio della sfida interna contro il Potenza che verrà recuperata il prossimo 29 ottobre.Buoni segnali in termini di ordine, coesione e compattezza sono arrivati dallo stadio "Liberati" di Terni dove la compagine di Boscaglia ha meritatamente ottenuto il primo punto del suo nuovo percorso nel girone C di Serie C. Adesso urge accelerare, al fine di conferire slancio numerico e psicologico all'avvio di torneo e legittimare le decantate ambizioni di vertice. Boscaglia ripropone il 3-5-2 già testato con lodevoli risultati nell'insidiosa trasferta umbra.Medesimo dispositivo tattico caratterizzato da diverse novità per quanto concerne ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 ottobre 2020) Ilcerca i primi tre punti della stagione e confortanti cenni di sé nel match interno al "Barbera" contro l'.Esordio casalingo effettivo in campionato, dopo il rinvio della sfida interna contro il Potenza che verrà recuperata il prossimo 29 ottobre.Buoni segnali in termini di ordine, coesione e compattezza sono arrivati dallo stadio "Liberati" di Terni dove la compagine di Boscaglia ha meritatamente ottenuto ilpunto del suo nuovo percorso nel girone C di Serie C. Adesso urge accelerare, al fine di conferire slancio numerico e psicologico all'avvio di torneo e legittimare le decantate ambizioni di vertice. Boscaglia ripropone il 3-5-2 già testato con lodevoli risultati nell'insidiosa trasferta umbra.Medesimo dispositivo tattico caratterizzato da diverse novità per quanto concerne ...

